إسبانيا تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الشارع

أعادت الحكومة الإسبانية فرض إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق من جديد اعتبارا من يوم غد الجمعة. وذلك في محاولة لكبح متغير أوميكرون لفيروس كورونا.

وأشارت صحيفة “الموندو” الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز اجتمع أمس، مع الرؤساء الإقليميين عن بعد.

وقال إن استخدام الكمامة سيكون إلزاميًا في الهواء الطلق، ويظل إلزاميًا في الداخل وفي الأماكن المفتوحة للجمهور.

وتابع “سنقوم بتضمين بعض التحذيرات: عندما يمارس شخص ما رياضة أو أيضًا عندما نكون في مساحات طبيعية، إما في الجبال. إما الشاطئ، ونحن وحدنا أو مع وحدة عائلتنا، أو نحن مع شخص ليس من العائلة، ولكن على مسافة 1.5 متر”.

وأضاف “ثانيا، من أجل تخفيف حدة التوتر في النظام الصحي الوطني، ستكون المراكز الصحية. قادرة على توظيف جميع العاملين الصحيين الذين تقاعدوا بالفعل”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار لقي انتقادات كبيرة من قبل رؤساء المقاطعات والأقاليم. فعلى الرغم من أن هذا القرار طالبت به سبع مجتمعات، عارضته مناطق أخرى، ولا سيما الخبراء. لأنهم لم يعتبروه مناسبًا أو فعالاً ولم يؤيدوه.

من مجتمع مدريد، عارضت إيزابيل دياز أيوسو أن إعادة الكمامة إلى الخارج هي التزام وطالبت بإبقائه ضمن التوصية.

وطالبت مجتمعات أخرى مثل مورسيا أو كاستيلا إي ليون أو جاليسيا، من بين آخرين. بإجراء استثناءات لهذا الالتزام ،خاصة في أمر ارتداء الكمامة عندما يكون الشخص بمفرده.

بعد الاجتماع، اعترف سانشيز في مؤتمر صحفي أن المرسوم الذي سيجبر الكمامة في الهواء الطلق “سيشمل استثناءات” و”استثناءات”. أي الانتباه إلى المطالب الإقليمية، لن يكون ضروريًا في المواقف التي تكون فيها مسافة أمان كافية. لا تقل عن متر ونصف من الشخص الآخر، إذا كنت بمفردك في المناطق الريفية أو في الريف. عندما هناك تواجد سكاني ضئيل.

وأشار إلى أن مجموعة واسعة من الحكومات الإقليمية، طلبت ذلك، بالإضافة إلى كونه تدبيرًا “فعالًا” لمنع العدوى. على وجه التحديد ، طلبتها الأندلس وكاستيلا لامانشا وجماعة بلنسية وجاليسيا وإقليم الباسك وكاستيلا وليون ونافارا.