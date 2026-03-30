إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران

أغلقت مدريد المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات المشاركة في الحرب ضد إيران، حسب ما نشرته صحيفة “إل باييس” الإسبانية.

ويشمل الحظر استخدام الأجواء الإسبانية من قبل الطائرات الأمريكية المتمركزة في دول ثالثة، مثل المملكة المتحدة أو فرنسا. ويُسمح بالتحليق والهبوط فقط في حالات الطوارئ.

وكانت إسبانيا في أوائل مارس قد حظرت على الولايات المتحدة استخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران.

وصرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أمام مجلس النواب بأن الصراع في الشرق الأوسط أسوأ بكثير من الحرب في العراق. وأشار إلى أهمية استذكار عواقب حملة العراق لتجنب تكرار الأخطاء نفسها.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل عمليتهما العسكرية ضد إيران للشهر الثاني على التوالي. مع شلل شبه كامل لحركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية.