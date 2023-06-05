إسبانيا تفكك شبكة كبيرة للإتجار بالمخدرات يقودها مغربي

تم تفكيك شبكة لتهريب المخدرات والإتجار بها تنشط ما بين هولندا والمغرب عبر مدينة مليلية. وذلك خلال عملية قامت بها الشرطة على مستوى هذه المدينة الإسبانية.

وأسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وحجز 2.5 كلغ من الهيروين و22.5 كلغ من الكوكايين. حسبما نقلته وكالة أوروبا للأنباء، مؤكدة أن العقل المدبر لهذه المنظمة الإجرامية من جنسية مغربية.

وتنشط هذه المنظمة التي تم تفكيك هيكلها الاقتصادي والمالي، معتمدة على العائدات الاقتصادية الكبيرة من الاتجار بالمخدرات. حيث تم بفضلها اقتناء سيارات باسم أشخاص آخرين من أجل الإفلات من العدالة، حسبما أشارت إليه وكالة الأنباء ذاتها.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم خلال عملية مشتركة قام بها الحرس المدني والشرطة الإسبانييين. وتحت إشراف محكمة التحقيق بمليلية، القيام بعمليتي تفتيش. سمحت بحجز 2.5 كلغ من الهيروين رفيعة النوعية و22.5 كلغ من الكوكايين و11 سيارة. وعدة أجهزة الكترونية وهواتف نقالة من الطراز الرفيع، حيث بلغت قيمة المحجوزات 950.000 أورو.

وأوضحت الشرطة والحرس المدني الإسبانيين أن الأمر يتعلق بأول عملية حجز كبيرة للهيروين خلال السنوات الأخيرة بمدينة مليلية الإسبانية.

وأشارت إلى أن هذه العملية قد حالت دون توزيع وتسويق “100.000 جرعة” من الكوكايين. وحوالي “3.800.000 جرعة” من الهيروين في السوق غير الشرعية.

وقد تم الشروع في هذا التحقيق شهر غشت 2022، عندما أفضت التحريات التي قام بها جهازا الشرطة. إلى وجود مجموعة إجرامية منظمة مختصة في نقل المخدرات من هولندا إلى مليلية بالطريقة المعروفة باسم “المركبات البغال”.

وسمحت عملية حجز 8 كلغ من الكوكايين التي قامت بها الشرطة الهولندية بتوقيف رعية إسبانية. مما أدى إلى تفعيل أدوات التعاون الدولي مع إسبانيا من خلال جهاز الشرطة الأوروبية “أوروبول”.

كما أكدت الشرطة الإسبانية والحرس المدني بأن رئيس المنظمة الإجرامية هو شخص من جنسية مغربية مقيم بمليلية. ويتحكم في المنظمة ويراقب جميع تحركات أعضاء الشبكة وينسق ويشرف على نقل المخدرات.