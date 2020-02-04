إسبانيا.. تفكيك شبكة مختصة في الحراقة تنشط بين الجزائر وإسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، يوم أمس الإثنين في بيان لها، إلقائها القبض على شبكة مختصة في تهريب المهاجرين غير شرعيين بين الجزئر وإسبانيا.

وأفادت الشرطة الإسبانية أنها قامت بإلقاء القبض على 26 عضو مشتبهن فيهم في الشبكة، أغلبيتهم جزائريين، قاموا بتهريب 900 حراق من وهران نحو كل من مقاطعتي “أليكانتي” و”الميريا” الإسبانية.

وأشار البيان أن الشبكة المختصة في التهريب المهاجرين مقرها بالجزائر تقوم بالإستعانة بقوارب فائقة السرعة لعبور بحر “البوران” من وهران نحو إسبانيا.

وأشارت الشرطة الإسبانية أن الشبكة تقوم بعملية التهريب مقابل تكلفة قدرت بـ 2500 يورو لكل معبر بحري.

كما أكدت الشرطة الإسبانية أن الشبكة قامت أيضا بتهريب مهاجرين غير شرعيين من طنجة بالمغرب نحو مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية.

وتضمن البيان “يتعين لكل مهاجر دفع ما بين ألفين و 2500 يورو للشبكة، عن معبر بحري واحد”.

فيما يتم دفع 500 يورو إضافية للنقل بالسيارة إلى مدن في جنوب وشرق إسبانيا.

وذكرت الشرطة الإسبانية “أن الشبكة تحصلت سنة 2019 على أرباح تفوق الـمليون ونصف مليون يورو “.