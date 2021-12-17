إسبانيا: تفكيك منظمة إجرامية دولية تتاجر بالمخدرات يتزعمها مغربي

أعلنت السلطات الإسبانية، عن تفكيك إحدى شبكات الإتجار الدولي في المخدرات بما في ذلك الكوكايين والحشيش. والتي أفضت إلى اعتقال 14 شخصا بقيادة زعيمها في برشلونة. وهو مغربي الجنسية.

وقد ذكرت السلطات الإسبانية، أنه جرى توقيف زعيم الشبكة الذي وصف بأنه أحد أكثر زعماء عصابات المخدرات المبحوث عنهم عبر العالم. وذلك في عملية معقدة شاركت فيها أجهزة الحرس المدني والشرطة الوطنية والشرطة الأوروبية وخضعت لتغطية أمنية جوية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن العملية جرت أطوارها فجر الثلاثاء الفارط، وذلك باستخدام مروحية ظلت تراقب حي “بوبلي سيك” الذي يعتقد أن الشبكة تتخذ مقرا لعملياتها. قبل أن تجري مداهمة مجموعة من البنايات بعد التأكد من وجود المطلوبين داخلها.

وأضافت ذات المصادر، أن العملية كللت باعتقال 14 شخصا من بينهم زعيم الشبكة المغربي. الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية والذي حدد مكانه بتنسيق بين السلطات الإسبانية ومنظمة الشرطة الأوروبية “اليوروبول”. كما تم توقيف شخص آخر في مدينة فيغو بإقليم غاليسيا.

وقالت ذات المصادر، أن “المثير للإنتباه في هذه القضية هو أن زعيم المنظمة وأفرادها تمكنوا من البقاء بعيدين عن أعين الشرطة واستطاعوا مواصلة نشاطهم لسنوات. لكن من بين الأمور التي أدت إلى فضح أمرهم محل لبيع المثلجات كان يستخدم كواجهة لأنشطتهم. إذ لاحظ مجموعة من السكان أنه يشهد أنشطة مشبوهة اعتقدوا أنها تتعلق بتجارة وتعاطي الممنوعات، وهو ما وضعه تحت مجهر المراقبة قبل مداهمته اليوم.

وأشرفت على العملية، وحدة مركزية من العاصمة مدريد.، وشاركت في دعمها وحدة جوية عبر طائرة مروحية. كما أشرفت على التنسيق القضائي محكمة “قادس” التي تحقق في الجرائم المنظمة التي تشمل التهريب الدولي للمخدرات وتبييض الأموال.