إسبانيا: تفكيك منظمة لتهريب الحشيش القادم من المغرب وحجز 66 قنطار

إعتقل الحرس المدني الإسباني، أمس الثلاثاء، 28 شخصا وحجز 6600 كيلوغرام من الحشيش القادم من المغرب. خلال عشر عمليات تفتيش في إقليم قادش (الأندلس).

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد سمحت هذه العملية المسماة “كونغرغاسيو” بتفكيك المنظمة الأكثر نشاطا حاليا في تهريب الحشيش بين المغرب و “كامبو جبل طارق” أقصى جنوب مقاطعة قادش.

حسب ما ذكرت صحيفة “لا رازون” الإسبانية. فإن العملية نفذت فجرا بالتدخل المتزامن لنحو 200 من الحرس المدني الذين أجروا تسع عمليات تفتيش في “لا لينيا” وواحدة في “سان روك”.