إسبانيا تكتسح السعودية برباعية في كأس العالم

حقق منتخب إسبانيا فوزاً عريضاً على نظيره السعودي بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب الإسباني باب التسجيل مبكراً في الدقيقة الـ11، بعدما استغل لامين يامال كرة عرضية أرضية من ميكيل أويارزابال وأسكنها الشباك.

وعاد المنتخب الإسباني ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ21 عن طريق ميكيل أويارزابال، مستغلاً كرة داخل منطقة الجزاء بعد ركلة ركنية.

ولم يمهل “لاروخا” منافسه كثيراً، حيث سجل الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق فقط، وتحديداً في الدقيقة الـ24، عبر أويارزابال مجدداً، بعد تمريرة من داني أولمو.

وفي الشوط الثاني، ارتفعت معاناة المنتخب السعودي بعدما جاء الهدف الرابع في الدقيقة الـ49 بنيران صديقة عن طريق المدافع حسان تمبكتي بالخطأ في مرماه.

وبهذا الانتصار، تصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط، بينما تجمد رصيد المنتخب السعودي عند نقطة واحدة في المركز الثالث، لتتعقد مهمته في سباق التأهل إلى الدور ثمن النهائي.