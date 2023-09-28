إسبانيا: تلميذ يطعن 3 معلمين وطالبين داخل المدرسة

طعن طالب يبلغ من العمر 14 عامًا، مسلحًا بسكينين، خمسة أشخاص يوم الخميس في مدرسة. في خيريز دي لا فرونتيرا، بالقرب من قادس، إسبانيا.

ووفقا لمتحدث باسم الشرطة في الموقع، فإن المراهق طعن هؤلاء الأشخاص الخمسة عدة مرات. بعد وقت قصير من بدء الدراسة، داخل حرم المدرسة. والضحايا هم ثلاثة معلمين وطالبين.

وبحسب موقع “إل موندو” الإسباني، فإن أخطر المصابين كان مدرس علم الأحياء الذي تعرض لإصابة في عينه. تم نقلها إلى المستشفى. من الواضح أن التشخيص الحيوي للضحايا الآخرين ليس في خطر.

ونفذ الطالب فعلته بعد عشر دقائق فقط من بدء الدراسة، دون أي جدال، بحسب وسائل إعلام إسبانية.

وفر الطلاب في الفصل على الفور مذعورين، بينما تم احتجاز طلاب الفصول الأخرى في انتظار تعليمات الشرطة. ويُزعم أنهم قاموا بتوثيق المشهد بهواتفهم المحمولة.

وتمكن الطلاب من مغادرة المؤسسة قبل وقت قصير من الظهر. أين تم تعليق الدروس طوال اليوم. حيث يجب أن يقوم ضباط الشرطة بتفتيش جميع الغرف خلال هذا الوقت.