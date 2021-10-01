إسبانيا تمدد منع الدخول إلى أراضيها وتقر قواعد صارمة

وسعت وزارة الداخلية الإسبانية الحظر المفروض على الدخول إلى أراضيها، والذي تم تطبيقه منذ 17 جويلية.

وفقًا للقرار، سيظل حظر السفر ساريًا حتى نهاية أكتوبر ويمكن تمديده إذا رأت الوزارة ذلك ضروريًا. من أجل إبقاء وضع كوفيد -19 في البلاد تحت السيطرة.

هذا يعني أن المسافرين غير الملقحين لا يمكنهم دخول الأراضي الإسبانية لأغراض غير أساسية، مثل السياحة والأعمال.

وتعترف السلطات الإسبانية بلقاحات Pfizer-Biontech وModerna و Astra-Zeneca و Jansen / Johnson & Johnson و Sinovac و Sinopharm. يجب أن يكون قد مر 14 يومًا على الأقل منذ آخر حقنة.

المسافرون غير الملقحين القادمين من دولة ثالثة “آمنة”، وهي الدول الأوروبية، أستراليا، كندا، تشيلي، الأردن، الكويت، نيوزيلندا، قطر، رواندا. المملكة العربية السعودية، سنغافورة، كوريا الجنوبية، أوكرانيا، أوروغواي، الصين، هونغ كونغ، منطقة ماكاو، تايوان.

كما أشارت وزارة الداخلية الإسبانية إلى أنه تم تعديل القائمة لتشمل ثلاث دول أخرى – تشيلي والكويت ورواندا -. واستبعاد مولدوفا والبوسنة والهرسك، وفقًا لتوصية مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 سبتمبر.

قواعد صارمة لدخول الإقليم

ومع ذلك، فإن السلطات الإسبانية تحافظ على قواعد صارمة للمسافرين من دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن. وتنقسم هذه المناطق إلى مجموعتين، وهما قائمة المخاطر العالية والدول المستبعدة من هذه المخاطر.

يُطلب من المسافرين من المناطق عالية الخطورة، والتي تشمل حاليًا غالبية دول الاتحاد الأوروبي. إظهار دليل على التطعيم ضد فيروس كوفيد -19 أو دليل على التعافي من الفيروس خلال الأشهر القليلة الماضية. إذا لم يكن لدى المسافر أي من الاثنين، فيجب أن يظهر نتائج اختبار سلبية لـ covid-19.

وقامت إسبانيا بتطعيم 90.3٪ من سكانها البالغين بالجرعة الأولى على الأقل من لقاح covid-19. بينما تم تطعيم 82.4٪ بالكامل، وفقًا للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.