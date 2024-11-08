إسبانيا تمنع رُسو سفينتين قادمتين من الولايات المتحدة تحملان أسلحة للكيان الصهيوني

منعت الحكومة الإسبانية سفينتين قادمتين من الولايات المتحدة تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى الكيان الصهيوني من الرسو في موانئها. لتفادي استخدامها من قبل الكيان المحتل في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، تأكيدها أمس الخميس. أن سفينتان قادمتان من نيويورك الأميركية طلبتا الرسو في ميناء ألجسيراس جنوبي إسبانيا ولكن الحكومة منعت رسوهما.

ويذكر أن عديد من الشخصيات و الأحزاب السياسية و المجتمع المدني في الدول الغربية المعارضين لحرب الإبادة في غزة. دعوا حكومات بلادهم إلى وقف بيع الأسلحة ووقف إتفاقيات الشراكة و التجارة مع الكيان الصهيوني. الذي يقترف أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين العزل في غزة و الضفة الغربية. مستخدما الأسلحة الفتاكة و المحرمة دوليا.