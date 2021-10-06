إسبانيا توقف “الطليان” وتمنح الخضر فرصة دخول التاريخ

هزمت إسبانيا سهرة اليوم الأربعاء المُنتخب الإيطالي بملعب “سان سيرو” بهدفين لهدف وحيد في مواجهة نصف النهائي من منافسة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل فيران توريس (17 و45+2) هدفي إسبانيا، فيما سجل البديل لورنزو بيليغريني (83) هدف الشرف لأصحاب الأرض الذي لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 إثر طرد قائدهم ليوناردو بونوتشي.

وبعد هذه الخسارة توقف الرقم القياسي لأطول سلسلة دون خسارة للمُنتخب الإيطالي عند المواجهة ال37.

وستكون الفرصة مواتية للمُنتخب الوطني الجزائري لكي يتصدر ترتيب المُنتخبات التي لم تنهزم في أطول سلسلة من المُباريات خاصة وأن الخضر لم ينهزمون في 29 مُباراة لحد الآن.