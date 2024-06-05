إسبانيا توقف باخرة للكيان الصهيوني محملة بـ 8 طن أسلحة ومتفجرات

منعت السلطات الإسبانية باخرة لكيان الاحتلال محملة بالأسلحة والمتفجرات من الرسو في ميناء كارتخينا.

وحسب ورقة إبحار تحصلت عليها حصريا إذاعة الجزائر الدولية، فقد كانت الباخرة تحمل علم لوكسمبوغ. انطلقت من الكونغو لقطع البحر المتوسط والوصول إلى فلسطين المحتلة.

وبعد الرفض الإسباني، تلقت الباخرة رفضا مماثلا من سلطات مونتينيغرو وسلوفينيا بعد اعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية.

وتظهر ورقة إبحار الباخرة أنها كانت محملة بـ 8 طن من المتفجرات والعتاد العسكري. وأنها تقدمت فعلا بطلب الرسو في الميناء الإسباني.