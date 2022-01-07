إسبانيا: توقيف 14 حراق جزائري بكابريرا

تم توقيف ما مجموعه 14 مهاجرا غير شرعي جزائري، في بلاتيس دي سولا، في جزيرة كابريرا، بإسبانيا. بعد وصولهم على متن زورق صغير إلى ساحل البليار.

وأفاد الإعلام الإسباني الذي نقل الخبر، فقد تم توقيف الحراقة ليلة أول أمس، حوالي الساعة 10.15 مساءً. وجميع المهاجرين رجال من أصل جزائري وبصحة جيدة.

وبتدخل الخدمة البحرية للحرس المدني والإنقاذ البحري، تم نقل المهاجرين إلى بالما حوالي الساعة 2:00 صباحًا.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2021 وصل إلى جزر البليار أكثر من 2300 شخص في 163 سفينة على الأقل. وهذا أكثر من أربعة أضعاف بيانات عام 2019.

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