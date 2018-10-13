إسبانيا.. توقيف 4 أشخاص يهربون المغاربة والجزائريين نحو أوروبا

أوقفت قوات الحرس المدني الإسباني في مدينة سبتة 4 أشخاص متهمين بتقاضي أموال من مهاجرين لتهريبهم إلى أوروبا.

وتصل المبالغ اإلى 2000 أورو عن كل شخص بعد نقلهم في زوارق سريعة تستخدم عادة لتهريب المخدرات.

وجل المهاجرين الذين يتعاملون مع الاشخاص الاربعة هم من المغرب و الجزائر.

وحذر اتحاد شرطة الحرس المدني الشهر الماضي، من أن مهربي المخدرات في جنوب البلاد دخلوا بثقلهم في تهريب المهاجرين.

مع محاولة عدد متزايد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا من إفريقيا عبر إسبانيا.

وقالت الشرطة إن الموقوفين الأربعة يشتبه بقيادتهم عصابة في جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب، تخصصت في نقل المغاربة والجزائريين.

وأوضحت الشرطة أن العصابة تتقاضى ما بين 1800 و2000 يورو عن الشخص الواحد.

ما يجعلها تحقق مكاسب كبيرة تصل إلى نحو 26000 يورو في الرحلة الواحدة.