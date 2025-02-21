إسبانيا تُجدد دعمها للجزائر وتبحث تطوير التعاون الثنائي

جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس بوينو، دعم بلاده لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار والدفع بالتنمية في منطقة الساحل الصحراوي.

وجاء ذلك، في محادثات ثنائية، أجراها وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بجوهانسبرغ، مع الوزير الإسباني.

أين جدد الوزير الإسباني شكره للسلطات الجزائرية نظير مُساهمتها الفعّالة في تحرير المواطن الإسباني نافارو كانادا خواكيم شهر يناير الماضي

هذا وبحث الطرفان السُبل الكفيلة بإعطاء دفع للعلاقات بين اسبانيا والجزائر من خلال تعزيز الثقة المُتبادلة وتطوير التعاون الثنائي.

وناقش الوزيران التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية. وأكدّا على ضرورة مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة ونهائية للصراع في الشرق الأوسط على أساس حلّ الدولتين.