إسبانيا: جزيرة تينيريفي تحترقو إجلاء نحو 26 ألف شخص

اضطر نحو 26 ألف شخص إلى الفرار من الحريق الهائل الذي اندلع في جزيرة تينيريفي الإسبانية.

وحسب ما أعلنت، أمس السبت، خدمات الطوارىء في المنطقة على منصة “إكس” فقد تم إجلاء أكثر من 26 ألف شخص”. وانتشر الحريق ليلة الجمعة إلى السبت بسبب الظروف الجوية الصعبة بشكل خاص.

وكان رئيس الحكومة الإقليمية قد صرح الخميس، أن الحرق أتى على أكثر من 2600 هكتار. على جزيرة تينيريفي الإسبانية مشيرا إلى أن هذا الحريق هو “ربما يكون الأكثر تعقيدا” منذ عقود. في أرخيبل الكناري الواقع في عرض مياه السواحل الغربية لإفريقيا.

واندلع الحريق مساء الثلاثاء في منطقة غابات ووديان في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة. وقد احترق أكثر من 2600 هكتار في محيط 30 كيلومتر، حسب آخر حصيلة للسلطات.

وقد أصدرت الحكومة الإسبانية صباح الخميس مرسوما بغلق بلدة لاسبيرانزا في بلدية روزاريو.

فيما تم إخلاء نحو عشر قرى صغيرة في هذه المنطقة السياحية كإجراء احترازي. ويبلغ اجمالي عدد المعنيين 7600 شخص.

ويأتي الحريق بعد موجة حر اندلعت في جزر الكناري. تاركة العديد من المناطق الجافة هناك وزادت من مخاطر اندلاع حرائق الغابات.