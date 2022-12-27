إسبانيا.. ضبط مركب مغربي ينقل 4,4 طن “زطلة” من المغرب إلى أمريكا اللاتينية

أعلنت مصالح ​الشرطة الإسبانية، في بيان لها، أنها ضبطت​ 4,4 أطنان من الحشيشة على مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجهاً على ما يبدو إلى ​أمريكا اللاتينية​.

وجاء في البيان، أن وحدات الجمارك الإسبانية تمكنت من تفتيش المركب في خليج قادش (جنوب غرب) بعدما جعلته العاصفة يغيّر مساره الأساسي”، موضحة أن “السلطات الجمركية كانت تراقبه بعد تلقيها معلومات في شأنه من الشرطة البريطانية”.

وأشارت إلى أن “دورية للجمارك الإسبانية أفادت من الفرصة للاقتراب من المركب وعثر عناصرها على متنه على عدد من طرود الخيش والرافيا التي غالبا ما تستخدم لنقل هذا النوع من المخدرات، وبلغ مجموع ما صادره عناصر الدورية 130 طرداً تحتوي على نحو 4400 كيلوغرام من المخدرات”.