إسبانيا: ضبط 3 شاحنات قادمة من المغرب محمّلة بنصف طن من المخدرات

حجزت عناصر الحرس المدني الإسباني في عملية مشتركة مع مصلحة الضرائب، أزيد من 500 كيلوغرام من الحشيش كانت مخبأة بعناية داخل ثلاث شاحنات يقودها مغاربة بميناء “الجزيرة الخضراء” التابع لمحافظة قادش “جنوب اسبانيا”.

ونقلت “وأج” عن صحيفة “دياريو أريا”، إن الشاحنات الثلاث كانت قادمة من ميناء طنجة المتوسط، بعد الإشتباه بنقلها للمخدرات. إذ تم إخضاعها لتفتيش شامل في ساحة التعرف على المركبات في المنطقة الجمركية والمسح.

و حسب ذات المصدر، فقد تم العثور على كميات الحشيش في خزان الوقود والمقطورات. وقد بلغ إجمالي الكمية المضبوطة 566.3 كيلوغرام من مخدر “الشيرا” أي أزيد من نصف طن.

كما تم حسب الصحيفة توقيف السائقين الثلاثة يوم الجمعة وهم مغاربة. حيث تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية تحت اشراف السلطة القضائية الإسبانية.

للإشارة، فإنه في 14 جانفي المنصرم نجحت عناصر الحرس المدني الإسباني في تفكيك شبكة متخصصة في تهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى إسبانيا. في عملية أمنية نتج عنها ضبط طنين و780 كلغ من مخدر “الحشيش”. إضافة لاعتقال 17 مشتبها في تورطهم.

وحسب بلاغ نشرته وكالة الأنباء “أوروبا برس” يوم 14 جانفي، فإن تفكيك هذه الشبكة بإسبانيا جاء في إطار عملية تسمى “ماستين”. بدأت إثر اكتشاف وجود أفراد ينتمي معظمهم إلى منظمة إجرامية كانوا يعملون على إدخال كميات كبيرة من مخدر “الحشيش” القادم من المغرب على متن قوارب سريعة. بالأإضافة كذلك إلى أخرى ترفيهية بعرض البحر لتنقلها إلى ميناء بلدية “أيامونتي” بإقليم ويلبا.

كما صنفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد صنفت مؤخرا في تقريرها السنوي الخاص بعام 2021. المغرب كأول منتج للقنب. الذي يستخرج منه الحشيش في العالم والمصدر الأول له للإتحاد الاوروبي.