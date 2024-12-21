إسبانيا مقابل إيطاليا: أي دولة تمنح أكبر عدد من تأشيرة شنغن؟

تعد إسبانيا وإيطاليا من الوجهات السياحية الشهيرة، حيث تقدم كل منهما تجارب فريدة للزوار.

وعادةً ما يكون الأشخاص الذين ينجذبون إلى الفنون والثقافة مغرمين بهاتين الوجهتين. كما تتميز إيطاليا أيضًا بفن الطهي الخاص بها بينما تقدم إسبانيا شواطئ رائعة.

ومع ذلك، لكي تبرز هذه الوجهات في المقدمة بالنسبة لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن. فإن العوامل العملية، مثل معدلات الرفض وتوافر المواعيد، غالبًا ما تلعب دورًا حاسمًا، وفقًا لتقارير Schengen.News.

وفقًا للإحصاءات التي نشرتها SchengenVisaInfo، تلقت إسبانيا المزيد من طلبات تأشيرات شنغن في عام 2023. بإجمالي 1.4 مليون مقارنة بـ 1.1 مليون تلقتها إيطاليا.

احتلّت إسبانيا المرتبة الثالثة في تلقي أكبر عدد من الطلبات من بين دول شنغن، واحتلت إيطاليا المرتبة الرابعة.

إسبانيا كانت من بين أكبر 3 دول متلقية لتأشيرات شنغن في السنوات الأربع الماضية

أصبحت إسبانيا بشكل متزايد وجهة مهمة لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن، خاصة منذ عام 2020.

كل عام، تحتل الدولة المرتبة الثانية أو الثالثة في القائمة لمعظم طلبات التأشيرة الواردة. على سبيل المثال، في عام 2023، كانت إسبانيا الدولة الثالثة من حيث طلبات التأشيرة الواردة، تليها إيطاليا.

في عام 2022، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية، بينما احتلت إيطاليا المرتبة الرابعة. حيث تلقت 727490 طلب تأشيرة، مع استمرار آثار جائحة كوفيد-19 في التأثير على معدلات تقديم الطلبات.

وتغيرت معدلات تقديم طلبات التأشيرة في عامي 2020 و2021 بشكل كبير حيث أعاقت جائحة كوفيد-19 التنقل. وتم فرض قيود السفر على مستوى العالم.

في عام 2021، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات الواردة. بينما تراجعت إيطاليا إلى المركز السادس. في العام السابق، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية وإيطاليا المرتبة الرابعة على التوالي.

إيطاليا حلت محل إسبانيا كوجهة رئيسية لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن بعد جائحة كوفيد-19

كانت إيطاليا الدولة الثالثة بين جميع الدول التي تلقت طلبات تأشيرة، حيث تم تقديم أكثر من مليوني طلب في عام 2019 وحده. ومع ذلك، بعد الوباء، تلقت إيطاليا عددًا أقل من الطلبات. وبدأت إسبانيا في تلقي المزيد من الطلبات، مما جعل إسبانيا وجهة أكثر أهمية لمقدمي طلبات التأشيرة.

ويأتي كبار المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن الإسبانية بشكل أساسي من دول أمريكا الجنوبية. مثل السلفادور وجمهورية الدومينيكان وكوبا.

من ناحية أخرى، تعد إيطاليا وجهة رئيسية للمواطنين البنغاليين والليبيين والإثيوبيين الذين يقدمون طلبات تأشيرة شنغن.

وفقًا لمعدلات الموافقة، تتقدم إيطاليا كثيرًا على إسبانيا، حيث وافقت الدولة على ما بين 86 و92 في المائة من جميع طلبات التأشيرة الواردة على مر السنين. في عام 2023 وحده، وافقت إيطاليا على 87.5 في المائة من طلبات التأشيرة مقارنة بإسبانيا، التي وافقت على 77.4 في المائة من التأشيرات.