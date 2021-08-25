إسبانيا: مقتل رضيع على يد والده انتقاما من والدته

قتل طفل يبلغ من العمر عامين داخل فندق في برشلونة، على يد والده. حيث تلقت شرطة كتالونيا مكالمة هاتفية من والدته تبلغ بأن الأب قام بإجراء مكالمة لها لإبلاغها بخطف الطفل. وأنها سوف تندم عليه.

ووفقا لصحيفة “لابانجورديا” الإسبانية، فإن الشرطة الكتالونية تبحث في جميع أنحاء البلاد بعد هروبه من فندق ببرشلونة. وتم العثور على جثة الطفل، ويجرى التحقيق في أدلة الجريمة، وتوجهت ما يصل إلى 4 سيارات إسعاف إلى الفندق. إحداها للأطفال، لكن العاملين الصحيين الذين وجدوا الطفل فاقدًا للوعي، لم يتمكنوا من إنعاشه.

وبعد تحليل الكاميرات الأمنية، تحقق المحققون من أن الجاني المزعوم للقتل. هرب بالقفز من سور مسبح الفندق بعد الساعة العاشرة ليلاً.

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