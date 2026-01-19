إسبانيا.. 39 قتيلاً وعشرات الجرحى في تصادم قطارين

ارتفعت حصيلة حادث تصادم قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا إلى ما لا يقل عن 39 قتيلاً.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية، نقلا عن مصادر أمنية، الاثنين، ‌أن عدد القتلى في الحادث. الذي وقع جنوبي البلاد بين قطار فائق السرعة خرج ‌عن مساره وآخر قادم، ارتفع إلى ‌39 قتيلا.

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 24 قتيلاً وإصابة 73 آخرين جراء الكارثة التي وقعت في منطقة الأندلس. على مسافة حوالي 200 كلم شمال مدينة ملقة.

ووقع الحادث في أمس الأحد عند الساعة 19:40 بالتوقيت المحلي (21:40 بتوقيت موسكو)، قرب بلدة أداموس في منطقة الأندلس.

وكان قطار تابع لشركة النقل الخاصة “إيريو”، في طريقه من مدينة مالقة إلى مدريد وعلى متنه 317 راكباً، قد خرج عن السكة وانحرف إلى المسار المجاور، حيث كان يسير قطار تابع لشركة “رينفي” الوطنية متجهاً من مدريد إلى مدينة هويلفا الواقعة في الأندلس، ما أدى إلى خروجه أيضاً عن السكة، وكان على متن القطار الثاني نحو 100 راكب، ولا تزال أسباب الحادث الذي وقع قرب مدينة أداموس في مقاطعة قرطبة غير معروفة حتى الآن، كما تم تعليق حركة القطارات فائقة السرعة على خط مدريد - الأندلس.

