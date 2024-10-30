إسبانيا.. 51 قتيلاً ودمار واسع جراء فيضانات فالنسيا

أدت الفيضانات الناجمة عن تساقط أمطار غزيرة في منطقة فالنسيا شرقي إسبانيا إلى مقتل 51 شخصاً، وفق ما أفاد جهاز الإنقاذ اليوم الأربعاء، فيما أظهرت لقطات دماراً واسعاً في شوارع المدينة.

وكتب جهاز الطوارئ على منصة إكس: “بلغت الحصيلة الأولية للقتلى 51 شخصاً”، مضيفاً أنه يجري التعرف إلى جثث الضحايا.

كما نقلت قناة (تي.في.إي) التلفزيونية الإسبانية عن الشرطة قولها الأربعاء إن الضحايا لاقوا حتفهم. جراء سيول مفاجئة ضربت جنوب شرقي إسبانيا.

وقال حاكم منطقة بلنسية للصحفيين إنه تم انتشال عدد غير محدد من الجثث من دون ذكر رقم تقديري مراعاة لمشاعر الأسر.

وتسببت أمطار غزيرة ناجمة عن تحرك كتلة هوائية باردة عبر جنوب وشرقي البلاد في سيول غمرت طرقاً وبلدات. أمس الثلاثاء، مما دفع السلطات في المناطق الأشد تضرراً. إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم وإلغاء جميع الرحلات غير الضرورية.

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