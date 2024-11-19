إسبانيا تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت وزارة الهجرة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن تسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا على مدى 3 سنوات.

وونقلا عن وكالة رويترز، صرّحت وزيرة الهجرة الإسبانية، إلما سايث، للصحفيين أن قواعد جديدة للهجرة في البلاد ستسمح بتسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير شرعي سنويا، على مدى الثلاث سنوات المقبلة. في قرار يهدف إلى زيادة اليد العاملة بإسبانيا.

وأضافت سايث “على إسبانيا الاختيار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو أن تكون دولة منغلقة وفقيرة، واخترنا الخيار الأول”.

كما أكدت سايث أن بلادها بحاجة إلى ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا “للحفاظ على رفاهها الاجتماعي”.

وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن القواعد الجديدة تعمل على تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية للحصول على تصاريح العمل والإقامة.

وهذا ما سيمنح للمهاجرين فرصة التسجيل بصفتهم أصحاب مهن حرة أو موظفين، وتضمن لهم حقوقا إضافية في العمل.