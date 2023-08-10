إسبانيول يعلن انتقال الموهبة الجزائرية إلى العربي القطري

أعلن نادي إسبانيول الإسباني، اليوم الخميس، عن انتقال الدولي الجزائري وسيم قداري إلى صفوف نادي العربي القطري.

وقالت إدارة إسبانيول عبر الصفحة الرسمية لها على تويتر، أن لاعبها الذي ينشط من منصب دفاعي انتقل رسميا إلى النادي القطري.

وحسم النادي القطري انتقال الموهبة الجزائرية صاحب 19 سنة، الذي سبق له حمل قميص المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة التي كان يقودها المدرب مراد سلاطني. قبل أن يهمّش اللاعب، و يعود إلى فريق في اسبانيا، أين انفجرت إمكانياته. و يستدعى من قبل منتخب اسبانيا.

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