إستئناف عملية حجز تذاكر الحج الكترونيا اليوم

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن استئناف عملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت.

وأوضح بيان لديوان الحج والعمرة أنه ʺاستكمالا لعملية حجز تذاكر السفر للحجاج المسافرين مع الديوان الوطني للحج والعمرة إلى البقاع المقدسة عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج، نعلمكم أن عملية حجز التذاكر ستستانف اليوم السبت 20 أفريل 2024 وذلك بالنسبة لمطار أدرار على الساعة 21:00 ʺ.

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