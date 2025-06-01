إستئجار 12 طائرة قاذفة للمياه من نوع At 802 لمكافحة حرائق الغابات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أنه تم استئجار 12 طائرة قاذفة للمياه من نوع At 802. حيث ستدخل حيز الخدمة لمكافحة حرائق الغابات لموسم الاصطياف 2025.

وأضاف وزير الداخلية، أن الطائرات المستأجرة 7 منها قادمة من الأرجنتين و5 طائرات لشركة طاسيلي. و سيتم توزيع الطائرات القاذفة للمياه على كل من مطار الجزائر، مستغانم، بجاية وعنابة.

وأوضح وزير الداخلية، أن الأسطول الجوي المخصص لمكافحة الحرائق الغابات مدعّم أيضا بطائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.