إستئناف أشغال تجديد السكة الحديدية بين محطتي البليدة والشفة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إستئناف أشغال تجديد السكة الحديدية وحجر الرص بالمقطع الرابط بين محطة البليدة ومحطة الشفة.

وأوضح بيان للشركة، إن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج تهيئه وتجديد خطوط السكة الحديدية للجزائر العاصمة وضواحيها.

وحسب ذات البيان، ستنطلق الأشغال على هذا الخط، يوم غد الجمعة على مسار يبلغ 6,4 كلم.

هذا وقدم البيان توضيحا حول عملية تجديد السكة والبحص “الحصى”، حيث تسمح هذه العملية، بتغيير حجر الرص والحصى والعوارض الحديدية منتهية الصلاحية وتعويضها بسكة حديدية جديدة تسمح بسير القطارات بكامل حمولتها وبكل سلامة وسرعة وأمان.

وتتم عملية تجديد حجر الرص والعوارض والبحص، بنزع السكة الحديدية القديمة “منتهية الصلاحية”، ورص وتسوية أرضية المسار، ووضع أحجار الرص على خط المسار.

ثم وضع العوارض الحديدية التي تشكل السكة، وتلحيم العوارض على خط المسار، وأخيرا تسليم السكة الجاهزة لتنقل القطارات عليها.

ويسمح تجديد السكة الحديدية برفع سرعة القطارات، وتقليص مدة الرحلات إلى أوقات قياسية، وتحمل حمولة القطارات لا سيما قطارات الشحن.

وكذا زيادة عدد الرحلات بالقطارات “مسافرين أو بضائع”، وضمان رحلات ممتعة ومريحة عبر القطار.

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