إستئناف الأنشطة الثقافية والرياضية بالجامعات

أعلنت مديرية الحياة الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن استئناف الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية إبتداءً من اليوم الإثنين.

وجاء في بيان للمديرية: “بعد تعليق مؤقت للأنشطة العلمية الثقافية والرياضية التي تشرف عليها مديرية الحياة الطلابية والموجهة للطلبة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. يشرفني إعلامكم باستئنافها ابتداءً من تاريخ 6 نوفمبر 2023”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت عن تعليق جميع النشاطات العلمية والثقافية والرياضية إلى إشعار لاحق. بما في ذلك المبرمجة إحياء لذكرى أول نوفمبر المجيدة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وأوضح بيان للوزارة أنه سيتم تعليق كل النشاطات العلمية والثقافية والرياضية إلى إشعار لاحق. بما في ذلك المبرمجة إحياء لذكرى أول نوفمبر المجيدة. وكذا كل مظاهر الاحتفال المرتبطة بها، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش هذه الأيام مرحلة عصيبة من تاريخه المشرف.

هذا ويكافح قطاع غزة منذ 30 يوما من تداعيات القصف الصهيوني المتواصل على القطاع، والذي خلف 9770 شهيد، منهم 4008 أطفال و2550 فتاة وامرأة و596 مسن، عدا عن إصابة 25 ألف مواطن.