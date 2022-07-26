إستئناف الإستغلال التجاري للمصعد الهوائي بالبليدة

أعلنت مؤسسة مترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل ، أن المصعد الهوائي للبليدة الرابط بين بن علي و الشريعة إستعاد اليوم الثلاثاء نشاطه التجاري بعد أكثر من ثلاثة سنوات من التوقف.

وحسب بيان للمؤسسة “تنهي مؤسسة مترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل الى علم زبائنهما الكرام. باستئناف الإستغلال التجاري للمصعد الهوائي للبليدة. الذي يربط بين بن علي و الشريعة ابتداء من 26 جويلية 2022 في المواقيت العادية.

للإشارة فإن المصعد الهوائي للبليدة توقف يوم 13 أفريل المنصرم من أجل إجراء عملية صيانة حسب البيان.