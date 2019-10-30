إستئناف الجلسات العلنية بالمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المقبل

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 05 نوفمبر.

وعقد مكتب ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، حيث ضبط المكتب الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمة، و تقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الثلاثاء 05 نوفمبر الداخل.

واطلع مكتب المجلس على رأي لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص تصاريح نواب جدد تتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

كما درس وضعية نائب جديد لم يصرح بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ثم أحال تصريح نائب جديد بخصوص نفس الحالة على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.

واختتم المكتب أشغال اجتماعه بدراسة ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2020.