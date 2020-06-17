إستئناف الخدمات التجارية لترامواي عبر مختلف ولايات الوطن

الوطني
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إستئناف الخدمات التجارية لترامواي عبر مختلف ولايات الوطن
بقلم ايمان عياش

استأنفت الخدمة التجارية للترامواي نشاطها، اليوم الأربعاء، في عدة ولايات عبر الوطن وهذا في ظل الاحترام الصارم للإجراءات الصحية المقررة.

وأوضح ذات المصدر وهذا نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “تبعا للقرار الذي اتخذته السلطات العمومية المتعلق باستئناف نشاط النقل الحضري، بعد سلسلة تجارب تقنية.

وتشمل عملية الإستئناف كل من ترامواي الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سيدي بلعباس، سطيف وورقلة ابتداء من اليوم 17 جوان.

ومؤكدة في نفس الوقت على الاحترام الصارم للإجراءات الصحية المقررة، وحسب مواقيت الاستغلال المكيفة مع مواقيت الحجر المنزلي”.


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