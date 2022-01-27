إستئناف الدراسة بالجامعات والأنشطة البيداغوجية بداية من يوم الأحد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم إستئناف الأنشطة البيداغوجية والخدمات الجامعية ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه على مديري المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع مديري الخدمات الجامعية تكييف سير الأنشطة البيداغوجية على مستوى مؤسساتهم. بما يضمن احترام التدابير الوقائية الموصى بها من قبل السلطات الصحية من جهة. ويكفل استمرارية المرفق العمومي للتعليم العالي.

كما دعت الوزارة غلى ضرورة إستغلال مرونة البروتوكول الخاص بتسيير السنة الجامعية الحالية في تكييف برمجة الأنشطة البيداغوجية. بما في ذلك إمكانية إعادة النظر في نظام التفويج والتوزيع على القاعات وبرمجة الدروس عن بعد.

كما سيتم وضع إجراء تنظيمي للتكفل بوضعية الطلبة الذين قد يغيبون عن الأنشطة البيداغوجية بسبب إصابة مؤكدة ومثبتة طبيا بفيروس كورونا. وذلك بعدم إحتساب الغياب خلال التقييم وتمكينهم من إعادة برمجة الإمتحانات. بالإضافة كذلك إلى فرض الإلتزام بتدابير الوقاية الصحية مع فرض نظام رقابة صارم لمدة الإلتزام به داخل الحرم الجامعي سواء على مداخل المؤسسات أو داخلها. وإجبارية إرتداء الأقنعة الواقية باعتباره إجراء وقائيا ملزما قانونا.

وشدّدت الوزارة على ضرورة المراقبة المستمرة لمدى الإلتزام بتدابير الوقاية في الفضاءات التي قد تشهد إقبالا جماعيا مثل النوادي والمكتبات. وكذا توفير المحاليل المعقمة في مرافق المؤسسات الجامعية والخدماتية. بالإضافة كذلك إلى القيام بالتهوية والتعقيم المنتظمين للهياكل والفضاءات. ناهيك عن مواصلة عملية التلقيح داخل الوسط الجامعي لفائدة أعضاء الأسرة الجامعية.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعليق الأنشطة البيداغوجية بما في ذلك الدروس الحضورية والإمتحانات ليس إجراء مستمرا. وإنما أتى على سبيل المثال لا الحصر ضمن الإجراءات المقترح إتخاذها لمكافحة تفشي جائحة كورونا في الوسط الجامعي .