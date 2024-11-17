أعلن المدير المكلف بتسيير شؤون مديرية جامعة علوم الصحة، مرزاق غرناوط، عن إستئناف الدراسة بشكل كلي في كلية الصيدلة، وتلبية جميع مطالب طلبة العلوم الطبية.

وقال المدير، في تصريح حصري لتلفزيون “النهار”، أن طلبة كلية الصيدلية، عادوا اليوم إلى مقاعد الدراسة، بنسبة 100 بالمائة. فيما يُسجل إستئناف تديريجي للدراسة، في قسم طب الأسنان.

وجاء هذا بعد الإجتماع الذي جمع ممثلي الطلبة من مختلف التخصصات ومدير جامعة علوم الصحة وممثل وزارة التعليم العالي.

وأوضح ذات المسؤول، أن الأطباء الداخليين، عادوا بنسب متفاوتة لمصالحهم. فيما يتم تسجيل عودة المعيدين “السنة السادسة طب”، تدريجيا.

وأكد غرناوط، أن المكتبة اليوم مملوءة بالطلبة الذين يدرسون فيها بصفة عادية.

ولفت ذات المسؤول، إلى أن أبواب الوزارة كانت مفتوحة منذ البداية للطلبة، حيث سبق وأن إجتمع ممثلو الطلبة مع وزير التعليم العالي.