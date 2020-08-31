إستئناف الدراسة في الجامعات بداية من 19 سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالي، عن إلتحاق الطلبة تدريجيا لمزاولة النشاطات التعليمية حضوريا، من خلال التفويج، ابتداء من 19 سبتمبر.

وجاء في بيان للوزارة، إنه سيتم الإلتحاق بمؤسسات التعليم العالي حضوريا في دفعات للمحافظة على التباعد الاجتماعي والوقاية الصحية حسب البروتوكول الصحي، وقد اقترح القطاع تاريخ 19 سبتمبر 2020 لاستئناف الدراسة.

وسيشرع بداية من 1 سبتمبر 2020، في التحاق الطلبة بالمؤسسات الجامعية للأفواج التي لا يزيد عددها عن 30 طالبا في التخصص لإجراء التقييممات حضوريا، مثل طلبة المدارس العليا والمدارس العليا للأساتذة.

وأشار البيان، إلى أن الأساتذة وعمال التعليم العالي، قد استئنفوا نشاطهم بعد إمضاء محاضر العودة للعمل وشرع الأساتذة في نشاطاتهم لإنهاء السنة الجامعية 2019-2020 وفق نمط التعليم عن بعد ابتداء من 23 أوت 2020.

والتحق حضوريا ابتداء من هذا التاريخ طلبة ماستر 2 وطلبة الدكتوراه، وطلبة الدراسات الطبية المتخصصة لإتمام مذكراتهم وأطروحاتهم والإتصال بالأساتذة المشرفين.