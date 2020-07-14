 إستئناف الدراسة في الجامعات سيكون تدريجيا مع مراعاة خصوصيات كل جامعة

أعلن وزير التعليم العالي اليوم عبد الباقي بن زيان أن استئناف الدراسة بالجامعة سيكون “تدريجيا” ويراعي خصوصيات كل مؤسسة جامعية.

واكد الوزير في لقاء جمعه بممثلي التنظيمات الطلابية ضرورة الاحترام الصارم للإجراءات الوقائية التي تفرضها الوضعية الصحية جراء تفشي وباء كورونا.

وقال الوزير أن “استئناف النشاطات البيداغوجية سيكون في كل الحالات تدريجيا وسيتقيد بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية ويراعي تطور الظرف الصحي والوضعية الوبائية في البلاد.

وأضاف الوزير ” سيأخذ أيضا في الاعتبار خصوصيات مؤسسات التعليم العالي والمناطق التي تتواجد فيها، سواء في شمال البلاد أوبجنوبها”.

وأبرز الوزير “أن التوقف الطارئ للدراسة في مارس المنصرم جراء تفشي وباء كورونا “أجبر القطاع على اعتماد نمط تعليم عن بعد من خلال المنصات الرقمية.”

وذلك لتفادي حدوث انقطاع في العلاقة البيداغوجية وضمان تواصل الطلبة مع اساتذتهم”.

وأوضح الوزير “هذه الاوضاع الاستثنائية غير المسبوقة تتطلب اعتماد المرونة من أجل تكييف أنماط التعليم والمراقبة المستمرة والتقييم حسب الظروف الصحية السائدة في كل منطقة جغرافية”.