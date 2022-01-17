إستئناف الر حلات الجوية نحو مصر وسويسرا

اعلنت وزارة النقل اليوم الإثنين عن إستئناف الر حلات الجوية إلى كل من مصر وسويسرا. وفي بيان لوزارة النقل الرحلتين تم برمجتهما نحو القاهرة وجنيف. وذلك بداية من يوم الثلاثاء 25 جانفي 2022.

ووفق ذات الوزارة فقد تم برمجت رحلتين في الأسبوع العاصمة المصرية القاهرة بينما برمجة رحلة واحدة في الأسبوع نحو العاصمة السويسرية جنيف.

واكد الوزارة أن شركات الطيران المصرية والسوسرية تستفيد من نفس عدد الرحلات الجوية أسبوعيا في إطار المعاملة بالمثل.

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أعلنت الجوية الجزائرية عن تسجيل إضطراب في الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية والضباب الكثيف.

وحسبما أفادت به الجوية الجزائرية، في إعلان لها، أنه ونظرا للضباب الكثيف الذي ميّز الولايات الساحلية صيحة اليوم الأحد. فقد تم تسجيل إضطراب في جميع الرحلات الجوية بسبب رداءة الرؤية.

وأضافت ذات الشركة، أن هذا التنبيه سيبقى قائما إلى غاية تحسن الوضعية الجوية.

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قررت الخطوط الجوية الجزائرية برمجة رحلتين إضافيتين لشركة الخطوط الجوية الجزائرية باتجاه مطار العاصمة تونس، يومي الأحد والأربعاء، من مطار “هواري بومدين” بعدما كانت أول رحلة قد برمِجت من قسنطنية. وبشأن برنامج الرحلات الجوية الرابطة بين الجزائر و”مونتريال” الكندية المفرج عنه مؤخرا من طرف السلطات، فسينظّم هو الآخر بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع، تتوزّع على أيام الثلاثاء والخميس والسبت، في حدود الساعة منتصف النهار وأربعين دقيقة، على أن يعود طاقم الطائرة في اليوم الموالي لكل رحلة في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا. وكانت وزارة النقل، قد أعلنت عن مضاعفة الرحلات الجوية باتجاه عدة دول كانت على النحو التالي: “الجزائر- اسطنبول”: أيام الأحد، الإثنين، الأربعاء والخميس، موعد الإقلاع: العاشرة والربع صباحا والعودة في نفس اليوم في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، “الجزائر – برشلونة”: أيام الجمعة، السبت، الثلاثاء والأربعاء، موعد الإقلاع الرابعة إلا ربع مساءً والعودة على الساعة السادسة والنصف مساءً، “الجزائر – روما”: أيام الثلاثاء، الخميس والسبت، موعد الإقلاع على الساعة التاسعة وخمسين دقيقة صباحا والعودة على الساعة الواحدة وعشرين دقيقة ظهرا، “الجزائر – فرانكفورت”: أيام الأربعاء، الجمعة والأحد، موعد الإقلاع التاسعة والربع صباحا والعودة الواحدة والنصف ظهرا، “الجزائر – لندن”: يوما الثلاثاء والخميس، موعد الإقلاع العاشرة والنصف والعودة الثانية ظهرا، “الجزائر – دبي”: رحلة الذهاب يوم الأحد، موعد الإقلاع الحادية عشرة صباحا والعودة الإثنين على الساعة الرابعة والنصف مساءً، أما رحلة الخميس، فالذهاب على الخامسة مساءً والعودة يوم الجمعة على الساعة منتصف الظهر وثلاثين دقيقة.

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