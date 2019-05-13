إستئناف المفاوضات بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة اليوم 

سيستأنف اليوم الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي في السودان و قوى المعارضة الرئيسية المتمثلة في قوى الحرية و التغيير مفاوضاتهم.

وذلك وفق بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري الانتقالي.

و يأتي هذا في أجواء أكثر تفاؤلا بين الطرفين للوصول إلي إتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.

وبموجب ذلك ستركز المفاوضات اليوم، على تحديد المجلس السيادي وكل متعلقاته ومهامه.

حيث تقرر أن يكون اجتماع اليوم محددا لمهام المجلس السيادي، فيما تشمل أجندة اليوم الثاني، تسمية المجلس السيادي.

أما بقية المحاور تمت جدولة أجندتها بصورة دقيقة ليتم البث بشأنها بسرعة وفي أقصر مدة.

ويتوقع أن تشهد المفاوضات خطوات مشتركة بين الطرفين، وتحدث إنفراجا ينتظره الجميع.