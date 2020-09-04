إستئناف النقل ما بين الولايات من صلاحيات السلطات العليا

أصدرت المؤسسة العمومية الإقتصادية لنقل المسافرين للوسط بيانا توضيحيا بخصوص عملية إستئناف النقل ما بين الولايات.

وأفادت المؤسسة، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه وردا على الإستفسارات المتكررة حول استئناف النقل ما بين الولايات.

“تدعو المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط كل زبائنها الكرام للتحلي بالصبر إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء”.

وأضافت المؤسسة أن “قرار العودة من صلاحيات السلطات العليا في البلاد وحدها”.

كما دعت المؤسسة الجميع إلى التقيد ببروتوكولات الوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وأشارت في السياق ذاته أنه كلما انتشر الوعي واسع النطاق كلما كانت العودة إلى الحياة الطبيعية أسرع.