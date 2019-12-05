إستئناف جلسة محاكمة المتهمين في ملف تركيب السيارات اليوم

ستستأنف محكمة سيدي امحمد صبيحة اليوم الخميس جلسة محاكمة المتهمين في قضية مصانع تركيب السيارات.

للإشارة فقد باشرت ذات المحكمة محاكمة المتورطين من وزراء سابقين ورجال أعمال قبل أن رفع الجلسة على الساعة السادسة مساء.

وتم السماع لكل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزيري الصناعة يوسف يوسفي وبدة محجوب.

كما تم الإستماع أيضا إلى عبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية ويمينة زرهوني والية بومرداس، وفارس سلال.

على أن يتم السماع اليوم إلى باقي الأطراف في ملف القضية والتي تتكون من 17 متهما.