إستئناف حركة سير القطارات على خط برج بوعريريج-تيسمسيلت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف حركة سير القطارات على خط برج بوعريريج – تيسمسيلت بشكل عادي.

وجاء في بيان للشركة، أنه تم استئناف حركة سير القطارات على خط برج بوعريريج – تيسمسيلت بشكل عادي.حسب التوقيت اليومي المعتاد، ابتداء من يوم غد الخميس.

وذكر البيان، أن حركة سير القطارات توقفت على هذا الخط بداية من يوم الخميس 16 نوفمبر 2023. بسبب أشغال إعادة تهيئة الممرات العلوية، على مقطع السكة الحديدية المسيلة – بوغزول.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذه الأشغال الضرورية.