إستئناف حركة سير قطارات الجهة الشرقية للعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن استئناف حركة سير قطارات الجهة الشرقية لضاحية الجزائر العاصمة بشكل عادي.

وجاء في بيان للشركة، مساء اليوم السبت: “استئناف حركة سير قطارات الجهة الشرقية لضاحية الجزائر العاصمة بشكل عادي حسب البرنامج اليومي”.

وكانت الشركة، قد أعلنت عن تسجيل خروج عربة واحدة لقطار نقل بضائع على الساعة 12.30. وهذا على مستوى منطقة قورصو بولاية بومرداس، دون تسجيل أية خسائر مادية ولا بشرية.

وأدّى هذا الحادث إلى توقف مؤقت لحركة القطارات نحو المنطقة الشرقية من العاصمة.

حيث توقفت قطارات الضاحية المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو كل من الثنية، بومرداس وتيزيز وزو، مؤقتا واستثنائيا في محطة الرغاية.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث. كما أكدت أن فرقها المختصة مجندة لرفع العربة والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت.