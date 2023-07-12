أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إستئناف حركة سير قطارات ضاحية الجزائر بين محطة الجزائر وكل من الثنية، العفرون، زرالدة، وتيزي وزو بشكل عادي حسب التوقيت اليومي.

وأشارت الشركة، إلى أن حركة سير القطارات شهدت توقف صبيحة أمس الثلاثاء، بسبب خلل تقني بين محطة الجزائر ومحطة الحراش. تمثل في انقطاع التزود بالطاقة الكهربائية.

وكانت الشركة قد تقدمت باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث