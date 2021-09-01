أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، عن إستئناف حركة نقل المسافرين بالقطارات يومي العطلة الأسبوعية “الجمعة والسبت”، وذلك وفقا للتوقيت العادي. ويأتي ذلك، تبعا لقرار الوزارة الأولى القاضي بتعديل إجراء الحجر الصحي.

وأشار بيان الشركة، إلى أنه يمكن للمسافرين، الإطلاع على برنامج الرحلات على التطبيق الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أو الموقع الرسمي للشركة.

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