إستئناف حركة نقل المسافرين داخل ولاية تيسمسيلت الأحد

قررت سلطات ولاية تيسمسيلت، الترخيص باستئناف نشاط نقل المسافرين بواسطة وسائل النقل الجماعية وسيارات الأجرة ما بين بلديات الولاية.

وحسب بيان للولاية، سيتم استئناف نشاط نقل المسافرين داخل تراب الولاية، يوم الأحد القادم.

هذا ويجب أن يحرص مختلف الناقلين والسائقين على وضع نظام وقائي خاص باستئناف هذا النشاط، على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية.

ومن بين هذه الاجراءات التنظيف والتعقيم المستمر لوسائل النقل، واستعمال 50 بالمائة فقط من قدرة استيعاب هذه الوسائل، وفتح النوافذ وغيرها.

ويتعين على المدير الولائي للنقل اتخاذ اجراءات المنصوص عليها وتجسيدها ميدانيا مع فرض التقيد الصارم بالشروط الصحية.

وأشار البيان، إنه وفي حال عدم الامتثال لهذه التدابير الوقائية، يتعرض المخالف إلى التعليق الفوري لرخصوة استغلال مع التطبيق الصارم للعقوبات المنصوص عليها في القانون.