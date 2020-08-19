إستئناف خدمات محدودة لتأشيرات الهجرة إلى أمريكا وهذا موعدها

تستأنف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، ابتداءً من 31 أوت إعادة إصدار تأشيرات الهجرة.

وحسب ما نشرته سفارة أمريكا لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، يخص الإصدار تأشيرات الهجرة منتهية الصلاحية والتنوع (DV)، والخطوبة K1 / K2 الصادرة في أو قبل 23 أفريل 2020.

وأشارت أنه في الوقت الراهن، لن يتم إصدار أي تأشيرات DV أو K1 / K2 جديدة .

وحسب بيان السفارة، سيُطلب من جميع حاملي التأشيرات دفع رسوم التأشيرة مرة أخرى، وذلك يوم تاريخ موعدهم في سفارة الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب من حاملي التأشيرات إجراء فحوصات طبية جديدة على حسابهم.

وأضاف بيان السفارة “قد تتطلب قضيتك مقابلة جديدة و/ أو معالجة إدارية، إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار، سيتم تبليغ المعني بالخطوات التالية”.

وأوضحت السفارة أن دفع رسوم التأشيرة والفحص الطبي لا يضمن إعادة إصدار التأشيرة.

وطالبت السفارة الأمريكية من الراغبين في إعادة إصدار التأشيرة، بإنشاء ملف تعريف على الموقع الخاص بالتأشيرة، وإرسال ظرف IV المختوم إلى سفارة الولايات المتحدة عبر أرامكس، مع إرفاق بعض المعلومات مع الظرف، والخاصة باسم مقدم الطلب، اسماء الأقارب إن وجدوا، رقم الملف، عنوان البريد الالكتروني، رقم الهاتف، وصورة التأشيرة الخاصة لا تتجاوز 6 أشهر.

أما بالنسبة للمتقدمين K1 / K2، فهم ملزمون أيضًا بدفع رسوم التأشيرة الجديدة عبر أرامكس في الوقت الراهن.

وأوضحت السفارة أنه يُسمح بدخول فرد واحد فقط من أفراد العائلة لكل حالة داخل سفارة الولايات المتحدة ما لم يشير موظفوا القنصلية بخلاف ذلك.

ودعت السفارة إلى إحضار جوازات السفر، نقدًا لمدفوعات الرسوم (بالدولار الأمريكي أو دينار جزائري)، وأي مستندات أخرى قد يطلبها موظفوا القنصلية قبل الموعد، مع ظرف الفحص الطبي مختومًا، إذا لزم الأمر.

كما طالبت بارتداء قناع، وممارسة التباعد الاجتماعي داخل غرفة الانتظار.

ويمنع من دخول السفارة كل من سافر خارج الجزائر في غضون 14 يومًا قبل الموعد.

وأكدت السفارة الأمريكية أنها لا تستطيع إصدار أي تأشيرات تنوع جديدة أو فئات معينة من تأشيرات الهجرة العائلية، وفقًا للإعلان الرئاسي 10052.