إستئناف دراسة طلبات التأشيرة لإيطاليا إبتداء من الأحد 6 مارس

أعلنت سفارة إيطاليا بالجزائر، أن دراسة جميع طلبات التأشيرة لدخول التراب الإيطالي بما في ذلك السياحية. ستستأنف إبتداء من يوم الأحد 6 مارس.

وحسبما جاء في بيان للسفارة أمس، فإنه على إثر دخول الإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول التراب الإيطالي حيز التطبيق إبتداء من يوم الأحد 6 مارس 2022. والتي تم الإعلان عنها في 24 فبفري 2022. فإن سفارة إيطاليا. تؤكد بأنها ستستأنف دراسة جميع أنواع طلبات التأشيرات بما فيها السياحية.

وفي هذا الصدد دعت سفارة إيطاليا الأشخاص الراغبين في الحصول على تأشيرة، إلى الإتصال بمقدم هذه الخدمات المتمثل في “في.أف.أس غلوبل (VFS Global). من أجل الحصول علي أي معلومات حول الحصول عل موعد (عبر ارضيتها الرقمية) و الوثائق المطلوب تقديمها: https://visa.vfsglobal.com/dza/fr/ita”.

وكشفت في ذات السياق، بأن هناك بعض الإجراءات الصحية التي لازالت سارية و المتعلقة. خاصة بالتنقلات إلى إيطاليا و الإقامة في إيطاليا. داعية في هذا الخصوص إلى تصفح موقعها الالكتروني :

https://ambalgeri.esteri.it/ambasciata_algeri/fr/ambasciata/news/dall_ambasc

iata/2022/02/ingressi-in-italia-nuove-misure.html.