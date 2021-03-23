إستئناف رحلات القطارات بين العاصمة والبويرة إبتداءً من الغد

أعلنت شركة النقل بالسكك الحديدية، عن إستئناف رحلات القطارات على خط “البويرة –الجزائر–البويرة”، إبتداءً من يوم غد الأربعاء.

وحسب بيان للشركة، فسيتم استئناف رحلات القطارات على هذا الخط وفق التوقيت الآتي:

البويرة–الجزائر على الساعة 35 : 5 دقيقة.

الجزائر–البويرة على الساعة 45 : 16 دقيقة.

وأشار البيان، إلى إن هذه الرحلات ستتوقف في كل من محطات واد الجماعة وذراع الميزان والقادرية والأخضرية وعمال وبني عمران.

بالإضافة إلى محطات سوق الحد والثنية وبومرداس وقورصو والرغاية والرويبة والدار البيضاء وواد السمار.

وكذا محطات الحراش والخروبة وحسين داي والورشات ومحطة آغا.