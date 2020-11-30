إستئناف رحلات القطارات يوم 15 ديسمبر

ستستأنف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لرحلاتها بدءا من الـ15 ديسمبر القادم، حسبما أعلن عنه جمال بوقزاطة، مدير التكوين بوزارة التعليم العالي.

وأورد بوقزاطة في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين: “تم تنظيم اجتماع مؤخرا مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لدراسة سبل حل مشكل النقل”.

وأضاف ذات المسؤول: “وقد تم تطميننا في هذا الخصوص، باستئناف الرحلات عبر هذه الوسيلة، بدءا من الـ 15 ديسمبر القادم”.

لتبقى الوزارة حسبه، تتابع الوضع عن كثب وتساير قرار فتح النقل ما بين الولايات.

وأضاف ذات المتحدث، وفي إطار تحضيرا للدخول الجامعي المقرر في الـ15 ديسمبر القادم، أنه سيتم عقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين بداية من الأسبوع المقبل.

وسيتم خلال هذه اللقاءات، دراسة وتحديد كل السيناريوهات المحتملة في ظل الظروف الخاصة التي تمليها جائحة كورونا.