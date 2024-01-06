إستئناف سير قطارات الخطوط الشرقية بداية من اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إستئناف السير العادي لحركة سير القطارات على الجهة الشرقية، بداية من اليوم السبت، حسب التوقيت اليومي على خطوط ( البويرة، باتنة، بجاية، تقرت، تبسة، وعنابة).

وأشارت الشركة، أن حركة سير القطارات نحو المناطق الشرقية للبلاد كانت متوقفة مؤقتا. بسبب إنحراف قطار لنقل البضائع عن السكة الحديدية بمنطقة بني عمران في ولاية بومرداس.

كما أكدت أن الفرق التقنية واللوجستية قامت برفع العربات المتضررة وتحرير السكة الحديدية وصيانتها لضمان السير الأمثل للقطارات عليها.

وقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا التوقف الخارج عن إرادتها.

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