إستئناف عملية البحث عن مفقود منطقة الضاية بعد توقفها لساعات

إستأنفت وحدات الحماية المدنية عمليات البحث عن مفقود منطقة الضاية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد توقفها خلال الفترة الليلية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للبليدة، فقد توقفت عملية البحث عن التائه، في الفترة الليلية، بعد مرور 72 ساعة من فقدانه.

وجاء ذلك، نظرا للظروف الجوية والرياح القوية وكثافة الضباب التي تسبب انعدام الرؤية أثناء عملية البحث.

ويقود عملية البحث، المديرية العامة للحماية المدنية ممثلة في مدير تنظيم التدخلات وتنسيق الإسعافات ممثلا للمدير العام للحماية المدنية.

وتمت عملية البحث، عبر مجاري الأودية والمناطق الوعرة والممرات والمسالك الغابية.

وبتدعيم واسع لفرق التدخل لمديريات الحماية المدنية لكل من البليدة والمدية.

بالإضافة إلى فرق تيبازة، وعين الدفلى والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للدار البيضاء.

هذا وتم إستئناف عملية البحث صبيحة الثلاثاء ابتداء من الساعة السابعة صباحا.